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21:45, 19 декабря 2022Забота о себе

41-летний певец Крэйг Дэвид назвал причину отказа от романтических отношений

Исполнитель хита Walking Away признался, что не может влюбиться из-за юношеской травмы
Крейг Дэвид

Крейг Дэвид. Фото: Dominic Favre-ARC / AA / DF / Reuters

41-летний британский певец Крэйг Дэвид в редком откровенном интервью назвал причину отказа от романтических отношений. Исполнитель хитов Walking Away и Rise & Fall признался, что не может влюбиться из-за юношеской травмы, сообщило издание Mirror со ссылкой на подкаст How To Fail LIVE.

Дэвид рассказал, что в 16 лет пережил бурный роман, но девушка разбила ему сердце. Из-за этого он на 25 лет отказался от романтических отношений, будто охраняя стальные ворота в свою душу. При этом певец не скрывает, что ситуация уже начинает его тяготить. Однако он до сих пор не знает, как изменить свое отношения к женщинам. Певец добавил, что работает над собой, поэтому надеется найти любовь в будущем.

Мое сердце просто закрылось, потому что я не знал, что сделал. В моей жизни были женщины, которые пытались сломать мои барьеры и добраться до моего сердца, но все было накрепко перекрыто стальными воротами. Мне до сих пор больно

Крэйг Дэвидпевец
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Ранее Дэвид рассказывал, что его самые долгие отношения длились два с половиной года, но он не чувствовал, что открыл свое сердце во время этого романа. «Девушка старалась заставить меня разрушить стены между нами. И теперь, оглядываясь назад, я говорю спасибо за то, чему она меня научила», — откровенничал певец.

Ранее кантри-певец Шей Муни рассказал о самочувствии после похудения на 23 килограмма. Он признался, что даже не узнает себя в зеркале.

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Вера Владзиевская
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