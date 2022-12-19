Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:21, 19 декабря 2022Бывший СССР

Лукашенко призвал Путина не повторить допущенные после распада СССР ошибки

Лукашенко назвал решение экономических вопросов приоритетом для России и Белоруссии

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Россия и Белоруссия не должны повторить ошибки, допущенные после распада СССР. К этому призвал белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, передает пресс-служба главы Белоруссии.

По словам Лукашенко, безусловный приоритет обеих стран — решение чувствительных экономических вопросов в двусторонних отношениях. Он считает, что от этого в максимальной степени зависит благосостояние население и поддержка проводимых в России и Белоруссии реформ, которые затрагивают интеграцию между странами.

«Непростое время требует от нас политической воли и нацеленности на результат по всем темам двусторонней повестки. Это наш ответ», — подчеркнул Лукашенко. Белорусский президент считает, что эта работа определит «место, которое наши страны закрепят за собой завтра в новой системе международных координат».

Путин прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко впервые за три года. Лукашенко объяснил проведение этих переговоров невозможностью решения ряда вопросов правительствами двух стран без участия глав государств. По словам белорусского лидера, правительства стран, по их же собственным заявлениям, исчерпали переговорные возможности.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Евросоюз согласовал потолок цен на газ
Макрон пожаловался французским военным на поведение русских
Пацифисту отказались отменять приговор за сожжение чучела в форме ВС России
В России рассказали о характеристиках комплекса «Ирония»
Москвичам дали рекомендации по расчету допустимых физических нагрузок
Генсек ООН оценил перспективность проведения переговоров по Украине
VK приготовила серию увлекательных лекций на Новый год
Названы самые активные покупатели жилья в Грузии из России
Премьер Нидерландов извинился за рабовладение
Канада приготовилась отобрать активы у Романа Абрамовича
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.