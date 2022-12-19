Лукашенко призвал Путина не повторить допущенные после распада СССР ошибки

Лукашенко назвал решение экономических вопросов приоритетом для России и Белоруссии

Россия и Белоруссия не должны повторить ошибки, допущенные после распада СССР. К этому призвал белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с российским лидером Владимиром Путиным, передает пресс-служба главы Белоруссии.

По словам Лукашенко, безусловный приоритет обеих стран — решение чувствительных экономических вопросов в двусторонних отношениях. Он считает, что от этого в максимальной степени зависит благосостояние население и поддержка проводимых в России и Белоруссии реформ, которые затрагивают интеграцию между странами.

«Непростое время требует от нас политической воли и нацеленности на результат по всем темам двусторонней повестки. Это наш ответ», — подчеркнул Лукашенко. Белорусский президент считает, что эта работа определит «место, которое наши страны закрепят за собой завтра в новой системе международных координат».

Путин прибыл в Минск на переговоры с Лукашенко впервые за три года. Лукашенко объяснил проведение этих переговоров невозможностью решения ряда вопросов правительствами двух стран без участия глав государств. По словам белорусского лидера, правительства стран, по их же собственным заявлениям, исчерпали переговорные возможности.