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12:52, 19 декабря 2022Культура

Дрейк сделал ставку на победу Аргентины в финале ЧМ и проиграл миллион долларов

Дрейк проиграл миллион долларов, сделав ставку на победу Аргентины в финале ЧМ в Катаре

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Канадский рэп-исполнитель Дрейк (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) проиграл один миллион долларов, сделав ставку на победу Аргентины в финале чемпионата мира по футболу в Катаре. Об этом сообщает Complex.

Артист поставил на победу сборной в основное время игры и мог выиграть 2 миллиона 750 тысяч долларов, однако Аргентина одержала победу в дополнительное время, после серии пенальти.

Летом рэп-исполнитель выиграл в онлайн-казино 25 миллионов долларов и потом все проиграл.

Ранее Дрейк, признанный одним из самых высокооплачиваемых артистов в мире, сообщил, что впервые получил деньги за выход на сцену в 2006 году. Тогда он выступил на разогреве у рэпера Ice Cube и заработал 100 долларов.

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Анастасия Астахова
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