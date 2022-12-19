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17:26, 19 декабря 2022Ценности

Девушка-электрик пожаловалась на предвзятое отношение клиентов из-за ее красоты

Электрик Алисия Блэр пожаловалась на предвзятое отношение клиентов из-за своей красоты

Кадр: @SHEBUILDSBRO_ / TikTok

Электрик Алисия Блэр пожаловалась на предвзятое отношение клиентов, которое они связывают с ее красотой. Соответствующее видео появилось на ее странице в TikTok, которая насчитывает 36,9 тысячи подписчиков.

Сначала пользовательница сети с никнеймом shebuildsbro_ показала свою внешность в свободное время. Юзерша предстала перед подписчиками с нюдовым макияжем и распущенными волосами, а в качестве наряда она выбрала олимпийку серого цвета и черную футболку. «Ты просто не можешь быть электриком», — спародировала девушка комментарии, которые она регулярно получает от потенциальных заказчиков в свой адрес.

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Затем Блэр продемонстрировала на камеру рабочую униформу, в которой она устанавливает светильники на потолке. Специалистка надела белую футболку с коричневыми штанами. Помимо этого, юзерша снялась в желтой каске, джинсах и толстовке во время сварочных работ.

Подписчики восхитились образами и профессией девушки, о чем принялись писать в комментариях. «Не обращайте внимания на хейтеров, продолжайте в том же духе!», «Да вы просто красотка!», «Мне нравятся девушки, которые считают, что им подвластен любой род деятельности», — поддержали они электрика.

Ранее сообщалось, что сотрудница полиции Кэролайн Эрин из Флориды, США, показала, как выглядит на работе, и восхитила пользователей сети.

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Екатерина Ештокина
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