Samsung выпустит складной ноутбук

SamMobile: Samsung представит ноутбук с гибким 17,3-дюймовым дисплеем

Samsung выпустит портативный компьютер с гибким экраном. Об этом сообщает корейское издание SamMobile.

Журналисты медиа сослались на отчет корейского издания The Elec, согласно которому Samsung Display намерена поставить на рынок 8,5 миллиона OLED-панелей для ноутбуков в 2023 году. Ожидается, что большая часть компонентов будет поставлена Asus, остальная — подразделению Samsung MX, которое разрабатывает устройства серии Galaxy.

В связи с этим авторы предположили, что корейская компания в 2023 году представит свой первый ноутбук со складным дисплеем. Девайс будет иметь 17,3-дюймовый OLED-экран. В сложенном состоянии панель будет состоять из двух половин, размером 13,3 дюйма каждая. По словам специалистов, одну половину можно будет использовать в качестве дисплея, вторую — сенсорной клавиатуры.

Также авторы отметили интерес рынка к гибким панелям. Так, в 2020 году Samsung Display произвела 960 тысяч OLED-дисплеев для ноутбуков, в 2021 году — 5 миллионов единиц, в 2022 году — почти 6 миллионов штук.

Ранее стало известно, что Samsung изменила стратегию разработки и производства смартфонов. Так, в компании решили перестать экономить на выпуске дорогих флагманов — в том числе, ради конкуренции с Apple.