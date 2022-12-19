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19:40, 19 декабря 2022Ценности

Мужчина сделал пересадку волос и показал окровавленный затылок

Блогер Рис сделал пересадку волос в Турции и показал окровавленный затылок и отеки

Фото: @reeceabra / TikTok

Житель Великобритании Рис перенес пересадку волос и показал подписчикам последствия процедуры. Соответствующий ролик появился на его странице в TikTok.

Блогер с никнеймом reeceabra рассказал, что решил сделать трансплантацию волос в Турции вместе с другом. В размещенном видео он показал результат проведенной манипуляции. На кадрах видно, что после операции на щеках, затылках и лбах героев публикации появились покраснения и отечность. Кроме того, мужчины продемонстрировали окровавленные головы.

По словам инфлюэнсера, врач обработал пораженные области, чтобы они быстрее восстановились. Зрители поддержали автор поста в комментариях. «Мне нравится, как мужчины делают то, что заставляет их чувствовать себя более уверенно», «Спасибо, что поделились опытом! Многие сталкиваются с такой же проблемой, но стесняются говорить об этом», «Повязки на голове — это необычно», — поддержали они.

Ранее в декабре другой мужчина сделал пересадку волос и тоже показал распухшую голову. Зрители удивились подобному эффекту, о чем написали в комментариях под публикацией.

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Екатерина Ештокина
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