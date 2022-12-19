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10:32, 19 декабря 2022Забота о себе

Тиктокерша придумала необычный способ избежать падения на льду

Тиктокерша посоветовала надевать носки на ботинки, чтобы не поскользнуться на льду

Фото: Dylan Martinez / Reuters

Чтобы не поскользнуться на льду, британка Мел, которая ведет в TikTok страницу под названием @mels_family_life, посоветовала своим читателям надевать носки на ботинки. На необычный способ избежать падения зимой обратило внимание издание My London.

В ролике, опубликованном на ее странице, можно увидеть, как она гуляет по льду в носках, надетых на ботинки. «Это полностью меняет дело. Когда скользко, надеваем носки поверх ботинок», — говорит она в видео.

В подписи к ролику Мел объяснила, что это не шутка. «Вы поблагодарите меня позже», — заверила она. В комментариях подписчики подтвердили эффективность такого метода. «Бабушка научила меня делать так много лет назад! Прекрасно работает!» — пишет один из комментаторов.

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Александра Лисица
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