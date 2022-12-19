В Москве водитель каршеринга насмерть задавил пенсионерку и попал на видео

В Москве на улице Реутовская водитель каршеринга насмерть задавил пенсионерку

В Москве на улице Реутовская водитель за рулем каршеринга насмерть задавил пенсионерку. Кадры аварии публикует столичная прокуратура в Telegram-канале.

На записи видно, как во дворе водитель каршеринга, двигаясь задним ходом и, по-видимому, не замечая пожилую женщину, наезжает на нее.

По данным прокуратуры, 78-летняя пенсионерка скончалась на месте, за рулем каршеринга был 25-летний водитель. Надзорное ведомство взяло на контроль случившееся в столице ДТП.

Ранее на западе Москвы водитель автомобиля КамАЗ наехал на 10-летнюю девочку — школьница скончалась на месте. Авария произошла на улице Родниковой рядом с автобусной остановкой.