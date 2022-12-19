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03:50, 19 декабря 2022Бывший СССР

Пожар в многоэтажном жилом комплексе попал на видео

Shot: в Батуми загорелся ресторан на верхнем этаже жилого комплекса VOX

В грузинском Батуми загорелся ресторан на верхнем этаже жилого комплекса VOX. Пожар попал на видео, его публикует Telegram-канал Shot.

На месте инцидента работают пожарные и медики, о пострадавших не сообщалось. Проводится эвакуация жильцов.

Ранее в Краснодаре на улице Индустриальная загорелось трехэтажное здание, пожар в российском городе локализован на площади 400 квадратных метров, пострадавших нет.

Марина Совина
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