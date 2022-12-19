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11:59, 19 декабря 2022Интернет и СМИ

В США констатировали невозможность скрывать правду о потерях ВСУ

The American Conservative: западные лидеры не в состоянии скрывать правду о потерях ВСУ

Фото: Leah Millis / Reuters

Западные лидеры больше не в состоянии скрывать правду о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в материале на сайте издания The American Conservative заявил член совета директоров Института американских идей США Джордж О'Нил-младший.

«Ведущие СМИ и администрация Байдена до хрипоты уверяют, что Украина побеждает в конфликте с Россией. Но реальное положение дел не укладывается в это повествование, и администрация [Байдена] вместе со СМИ знают это», — написал О'Нил-младший. По его словам, сторонники военной конфронтации понимают, что их «циничная политика» относительно Киева не возымела успеха в противостоянии с Москвой. Украинский народ же несет бремя за эту ошибку, подчеркнул автор материала.

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Помимо того, О'Нил-младший напомнил о словах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее заявляла, что потери Украины с начала спецоперации составили более 100 тысяч военных и более 20 тысяч гражданских лиц. «Если оценка фон дер Ляйен верна, это почти в десять раз больше, чем число погибших украинских солдат, которое называло украинское правительство», — констатировал он. Замечание главы Еврокомиссии, по мнению автора, демонстрирует, что даже для самых убежденных сторонников конфликта стало невозможным скрывать правду, состоящую в том, что Украина находится под угрозой проигрыша.

В заключение О'Нил-младший указал, что многие украинцы потеряли своих близких и оказались перед лицом суровой зимы «из-за таких людей как Урсула фон дер Ляйен, Джо Байден и их кураторов-неоконсерваторов». Он также выразил уверенность в том, что западным лидерам нужно «посмотреть в глаза правде» и начать продвигать идею переговоров.

Ранее обозреватель 19FortyFive Брент Иствуд заявил, что Конгресс США может отказаться от поддержки Украины при отсутствии мирных переговоров. Он подчеркнул, что расходы на военную и финансовую помощь Киеву слишком велики.

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Олег Давыдов
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