Лукашенко понадеялся на диалог с Западом

Лукашенко выразил надежду, что Запад прислушается к голосу разума и пойдет на диалог

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что западные страны «прислушаются к голосу разума» и пойдут на диалог с Минском и Москвой. Главу государства цитирует «Белта».

«Россия и Беларусь, как мы с Владимиром Владимировичем часто говорим, открыты для диалога с другими государствами, в том числе и европейскими», — подчеркнул Лукашенко.

Он заявил, что надеется перейти к конструктивному обсуждению с Западом вопросов общей безопасности и будущего мироустройства.

Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Минск для переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко. Первая часть встречи проходит при участии делегаций двух стран.