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04:46, 19 декабря 2022Мир

На Украине испугались последствий политики Макрона

Обозреватель IDNES Брож: Украина и Польша испугались последствий политики Макрона

Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Обозреватель чешского издания IDNES Йозеф Брож выразил мнение, что внешняя политика президента Франции Эмманюэля Макрона вызвала обеспокоенность у руководства Польши и Украины.

По словам журналиста, французский лидер подает президенту Украины Владимиру Зеленскому и восточноевропейским политикам тревожные сигналы.

Так, несмотря на то, что политика Макрона основана на помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ), президент позволяет себе публичные заявления о необходимости «гарантий безопасности для России». «На международной арене, на Украине, в Польше и странах Прибалтики он вызывает беспокойство», — утверждает журналист.

Ранее французский политик Флориан Филиппо назвал Макрона безумцем из-за помощи Украине. Он указал, что Париж поддерживает Киев, пока французы остаются без работы, а школы и больницы работают без отопления. «Когда же остановят этих безумцев?!» — возмутился он.

До этого Макрон призвал разработать гарантии безопасности для России после восстановления мира на Украине. По его словам, Европе следует обратить внимание на слова главы государства Владимира Путина о том, что НАТО приближается к российским границам.

Марина Совина
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