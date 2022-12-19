Сын Марадоны обратился к Месси после победы Аргентины на чемпионате мира

Сын Диего Марадоны заявил, что никто не заслуживал победы на ЧМ больше, чем Лионель Месси

Диего Марадона-младший Синагра, сын чемпиона мира Диего Марадоны, обратился в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) к нападающему Лионелю Месси после победы сборной Аргентины на турнире в Катаре.

«Счастлив за тебя, Лео Месси, потому что никто не заслуживал этот Кубок больше, чем ты! Счастлив за наш народ, за нашу страну! Мой отец празднует на небесах», — заявил Марадона-младший, добавив, что хочет обнять форварда.

18 декабря Аргентина победила Францию в решающем матче турнира в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2. Команда не выигрывала мундиаль с 1986 года.

В составе сборной Аргентины Диего Марадона стал чемпионом мира в 1986 году. Аргентинец считается одним из величайших игроков в истории футбола. Он умер в ноябре 2020 года в возрасте 60 лет от острой сердечной недостаточности.