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19:32, 19 декабря 2022Мир

ФРГ выделит для НАТО менее современную технику

Минобороны ФРГ пообещало выделить на нужды НАТО менее современные БМП Marder вместо Puma

Фото: Bernd Wüstneck / Globallookpress.com

Берлин выделит на нужды НАТО менее современную технику, чем планировалось, заявили в Минобороны ФРГ. Об этом сообщает агентство DPA News.

«В рамках обязательств перед Силами быстрого реагирования НАТО мы будем использовать боевые машины пехоты (БМП) Marder (вместо БМП Puma — прим. «Ленту.ру») с 1 января», — пообещали в ведомстве.

Ранее немецкие власти сообщили о проблемах при эксплуатации БМП Puma. Уточняется, что электроника стала самым уязвимым местом бронетранспортеров, которые не получится починить в ближайшие месяцы.

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Виктория Кондратьева
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