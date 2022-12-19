ФРГ выделит для НАТО менее современную технику

Минобороны ФРГ пообещало выделить на нужды НАТО менее современные БМП Marder вместо Puma

Берлин выделит на нужды НАТО менее современную технику, чем планировалось, заявили в Минобороны ФРГ. Об этом сообщает агентство DPA News.

«В рамках обязательств перед Силами быстрого реагирования НАТО мы будем использовать боевые машины пехоты (БМП) Marder (вместо БМП Puma — прим. «Ленту.ру») с 1 января», — пообещали в ведомстве.

Ранее немецкие власти сообщили о проблемах при эксплуатации БМП Puma. Уточняется, что электроника стала самым уязвимым местом бронетранспортеров, которые не получится починить в ближайшие месяцы.