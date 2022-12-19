Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
Сегодня
19:10 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Завтра
04:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
05:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
09:06, 19 декабря 2022Спорт

Маск посмеялся над кризисом во Франции «из-за России» во время ЧМ

Илон Маск посмеялся над кризисом во Франции «из-за России» во время финала ЧМ в Катаре

Фото: Carl Recine / Reuters

Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск посмеялся над шуткой пользователя соцсети во время просмотра чемпионата мира по футболу в Катаре.

Один из читателей Twitter опубликовал под видео бизнесмена с чемпионата запись о том, что у «Франции нет энергии» и «должно быть, в этом виновата Россия». Маск оставил под шуткой смеющийся смайлик.

При этом миллиардер назвал матч Франции и Аргентины игрой на равных, когда французы начали отыгрываться.

18 декабря Аргентина победила Францию в финале чемпионата мира. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказались аргентинцы — 4:2.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Хорватии назвали приоритетную цель ВС России на Украине
В Белом доме назвали причину отказа Байдена посещать Украину
Прокуратура признала законным возбуждение дела в отношении троих сотрудников МВД
Врач назвал опасные действия родителей при лечении ОРВИ у ребенка
Аксенов оценил заполняемость водохранилищ в Крыму
Почти 60 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Huawei закроет одно из российских подразделений
Шестеркин повторил достижение «Рейнджерс» 90-летней давности в НХЛ
Блогер установил виниры в Турции и стал объектом шуток в сети
Стало известно о работающей и сегодня дореволюционной электростанции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.