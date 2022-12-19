Маск посмеялся над кризисом во Франции «из-за России» во время ЧМ

Илон Маск посмеялся над кризисом во Франции «из-за России» во время финала ЧМ в Катаре

Американский бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск посмеялся над шуткой пользователя соцсети во время просмотра чемпионата мира по футболу в Катаре.

Один из читателей Twitter опубликовал под видео бизнесмена с чемпионата запись о том, что у «Франции нет энергии» и «должно быть, в этом виновата Россия». Маск оставил под шуткой смеющийся смайлик.

При этом миллиардер назвал матч Франции и Аргентины игрой на равных, когда французы начали отыгрываться.

18 декабря Аргентина победила Францию в финале чемпионата мира. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказались аргентинцы — 4:2.