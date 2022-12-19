Появились подробности состояния хоккеиста после рассечения шеи коньком

15-летнего хоккеиста перевели из реанимации в палату после рассечения шеи коньком

Хоккеист челябинской детско-юношеской команды «Метеор Сигнал», которому рассекли шею коньком во время матча, идет на поправку. Подробности в своем Telegram-канале сообщил глава департамента здравоохранения Югры Андрей Добровольский.

«Сегодня утром 15-летнего спортсмена перевели из детского реанимационного отделения в палату отделения хирургии», — написал Добровольский. Он добавил, что, по словам врачей, юноша проведет в больнице еще около двух недель.

18 декабря появилась информация, что голкипера команды «Метеор Сигнал» госпитализировали после матча против «Олимпийца 2006». В одном из игровых моментов хоккеиста ранили коньком в шею. Спортсмена прооперировали и отправили в отделение реанимации. Его состояние оценивалось как стабильное тяжелое.

15 октября сообщалось, что нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Райан Карпентер упал ухом на конек защитника «Виннипег Джетс» Дилана Демело в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Карпентер доиграл эпизод и после этого отправился в раздевалку за медицинской помощью.