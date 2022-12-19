Названы плюсы продления льготной ипотеки

Плюсом продления льготной ипотеки назвали сохранение планов по покупке жилья

Продление льготной ипотеки под восемь процентов годовых поможет людям не отказываться от своих планов по улучшению жилищных условий. Плюсы сохранения программы назвал директор по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов, сообщают «Известия».

По словам эксперта, в случае отмены программы спрос на жилье мог бы снизиться на 10 процентов, так как не все россияне смогли бы оформить кредит по повышенной ставке. «Сейчас же и люди смогут улучшить свои жилищные условия, как и планировали, а застройщики сохранить темпы продаж», — заявил Нюхалов.

Специалист также подчеркнул, что повышение ставки с семи процентов не станет значительным, так как условия по ипотеке по-прежнему будут комфортными для покупателей.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что программу льготной ипотеки решили продлить до 1 июля 2024 года. При этом ставка будет увеличена до восьми процентов годовых. До этого она находилась на уровне семи процентов. Вскоре гендиректор института развития «Дом.РФ» Виталий Мутко отметил, что мера может оказать демографический эффект.