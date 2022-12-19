В России рассказали о характеристиках комплекса «Ирония»

Эксперт Литовкин: комплекс «Ирония» помогает артиллерии наносить удары по противнику

Российский многофункциональный оптико-электронный комплекс «Ирония» помогает артиллерии наносить эффективные удары по противнику. Об этом «Известиям» рассказал военный обозреватель Виктор Литовкин.

«Это прибор разведки наведения артиллерийских орудий. Там есть оптический прибор, который видит на расстоянии до 5 километров, есть электроника, которая может зафиксировать объект, который обнаружен, определить расстояние до него, его координаты и передавать информацию на пункт артиллерийской или системы залпового огня», — заявил специалист.

По его словам, российская «Ирония» остается эффективной при сложных погодных условиях, в частности, тумане и дожде.

«Это очень хороший комплекс, потому что он работает и в туман, и во время дождя, он всепогодный, и ночью может работать. Он помогает артиллерии наносить эффективные удары по противнику. Он может быть неподвижным, двигаться на машине, а может быть переносным», — сказал эксперт.

Ранее РИА Новости со ссылкой на бойца специального назначения Западного военного округа (ЗВО) сообщило, что российские военные на купянском направлении применяют оптико-электронный комплекс «Ирония» для наведения на цели и съемки ударов в зоне специальной военной операции (СВО).