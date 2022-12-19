Стало известно о еще одном неудачном опыте устроившего взрыв на химии директора

Появились кадры еще одного опасного опыта директора, устроившего взрыв в Малом Имыше

В сети появились кадры еще одного неудачного опыта в школе в Малом Имыше Краснодарского края, который провел директор, устроивший взрыв на уроке химии. Их публикует Telegram-канал Kras Mash.

На кадрах видно, что ученик под присмотром педагога выливает в емкость содержимое пробирки, в это время учитель говорит ему делать это «потихоньку». Начинается химическая реакция, после чего из емкости идет фиолетовый дым, также виднеются большие языки пламени.

Один из детских голосов за кадром говорит, что из-за опыта начал плавиться стол, на котором стоит емкость. «Открывайте быстрее окно, поднимайте шторы», — просит учитель химии и впоследствии говорит ученикам, что на уроке на камеру снимать нельзя.

По данным авторов канала, опасный эксперимент директор провел в марте. После этого в кабинете химии пришлось красить стены и потолок.

О первом неудачном эксперименте директора в Красноярском крае стало известно 13 декабря. В прокуратуре сообщили, что при проведении химического опыта директор смешал в пробирке несколько реактивов, из-за чего те воспламенились и выделили токсическое вещество. Там подчеркнули, что опыт вопреки правилам проводился не в вытяжном шкафу, а учеников не обеспечили средствами защиты.

В сети появилось видео момента взрыва. На кадрах видно, как директор школы показывает ученикам химический опыт и хочет вылить содержимое одной пробирки в другую — в это время он обращается к школьникам со словами «теперь давайте определим, какой газ выделяется?» После этого неожиданно для всех происходит взрыв и стеклянную пробирку взрывной волной разрывает на части.

Впоследствии сам директор рассказал, что после случившегося его отстранили от преподавания уроков химии, а также назначили выговор. Мужчина признался, что сделает «большие выводы» из случившегося.