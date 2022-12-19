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06:30, 19 декабря 2022Наука и техника

Российские астрономы изучили галактику Пикабу

MNRAS: Пикабу оказалась одной из самых бедных металлами галактик

Фото: South African Tourism / Wikimedia

Международная группа астрономов под руководством российских ученых из Специальной астрофизической обсерватории провела наблюдения за карликовой галактикой HIPASS J1131-31, названной Галактикой Пикабу. Согласно результатам, опубликованным в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS), Пикабу является одной из самых бедных металлами галактик, известных на сегодняшний день.

Пикабу обнаружили в 2001 году во время наблюдений за быстро движущейся TYC 7215-199-1. Этот объект является близкой к Млечному Пути карликовой неправильной галактикой, расположенной примерно в 21,8 миллиона световых лет. Предыдущие исследования показали, что это относительно молодая звездная система с низким содержанием тяжелых химических элементов. Однако наблюдения были затруднены из-за яркого света звезды TYC 7215-199-1, находящейся на переднем плане.

Новые исследования были проведены с помощью спектрографа Роберта Стоби (RSS) Большого южноафриканского телескопа и камеры ACS на телескопе «Хаббл». Оптические спектральные наблюдения показали, что Пикабу является карликовой галактикой, богатой газом, но при этом в ней содержится очень малый объем элементов тяжелее гелия.

Пикабу имеет абсолютную звездную величину -11,27; эффективный радиус, в пределах которого излучается половина всего света, равен около 391 светового года, а ее центральная поверхностная яркость достигает уровня 22 звездных величин на угловую секунду в квадрате. Уточненное расстояние до галактики жостигает примерно 22,2 миллиона световых лет.

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Александр Еникеев
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