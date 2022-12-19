ВС России сбили восемь украинских беспилотников
Минобороны сообщило, что ВС России сбили восемь украинских беспилотников
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.
По информации военного ведомства, беспилотники были сбиты в районах населенных пунктов Меловатка, Площанка, Нижняя Дуванка Луганской народной республики (ЛНР), Волноваха, Николаевка Донецкой народной республики ДНР), а также Приютное Запорожской области и Каиры Херсонской области.
Ранее стало известно, что в Белгородской области российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM, которые произведены в США. Об этом заявили в Минобороны России.