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13:32, 19 декабря 2022Россия

ВС России сбили восемь украинских беспилотников

Минобороны сообщило, что ВС России сбили восемь украинских беспилотников

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом журналистам сообщили в Министерстве обороны.

По информации военного ведомства, беспилотники были сбиты в районах населенных пунктов Меловатка, Площанка, Нижняя Дуванка Луганской народной республики (ЛНР), Волноваха, Николаевка Донецкой народной республики ДНР), а также Приютное Запорожской области и Каиры Херсонской области.

Ранее стало известно, что в Белгородской области российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили четыре противорадиолокационные ракеты HARM, которые произведены в США. Об этом заявили в Минобороны России.

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Сергей Истомин
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