В Кремле назвали причину для России не доверять подписям европейских политиков

Песков заявил, что после слов Меркель РФ имеет основания не доверять подписям европейцев

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал основание для России не доверять подписям европейских политиков. По его словам, эта причина появилась после слов экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о минских соглашениях, передает РИА Новости.

«Налицо даже, наверное, не дефицит доверия, налицо — отсутствие взаимного доверия. И, конечно, у нас есть все причины их словам и подписям не доверять», — заявил пресс-секретарь российского президента.

7 декабря Ангела Меркель в интервью немецкой газете Die Zeit признала, что минские соглашения были заключены, чтобы дать Киеву время и возможность стать сильнее. Она высказала мнение о том, что всем участникам этих соглашений было понятно, что вооруженный конфликт на востоке Украины еще не решен.

