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21:13, 19 декабря 2022Россия

В Кремле назвали причину для России не доверять подписям европейских политиков

Песков заявил, что после слов Меркель РФ имеет основания не доверять подписям европейцев
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Globallookpress.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал основание для России не доверять подписям европейских политиков. По его словам, эта причина появилась после слов экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о минских соглашениях, передает РИА Новости.

«Налицо даже, наверное, не дефицит доверия, налицо — отсутствие взаимного доверия. И, конечно, у нас есть все причины их словам и подписям не доверять», — заявил пресс-секретарь российского президента.

7 декабря Ангела Меркель в интервью немецкой газете Die Zeit признала, что минские соглашения были заключены, чтобы дать Киеву время и возможность стать сильнее. Она высказала мнение о том, что всем участникам этих соглашений было понятно, что вооруженный конфликт на востоке Украины еще не решен.

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Марина Совина
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