Журналисты сравнили терпение ЕС и США насчет поддержки Украины

Politico: Зеленский испытывает терпение ЕС из-за нежелания вести переговоры с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский испытывает терпение стран Евросоюза (ЕС) из-за нежелания вести переговоры с Россией по урегулированию конфликта. Об этом пишет американская газета Politico.

В своей заметке журналисты сравнили готовность Вашингтона и Брюсселя надавить на Киев из-за последствий боевых действий, которые все сильнее отражаются на западных государствах.

По мнению издания, энергетический кризис и разгон инфляции до двузначных показателей вызвал колебания среди европейских политиков по поводу помощи украинской стороне.

«За океаном от боевых действий Соединенные Штаты имеют более сильную экономику и, следовательно, больше терпения. [Президент США Джо] Байден неоднократно заявлял, что не будет давить на Зеленского, чтобы тот заключил сделку по прекращению войны», — отмечает Politico.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Белый дом все еще не видит перспектив и подходящего момента для начала мирных переговоров по Украине. Он заверил, что Вашингтон продолжит поставлять Киеву военную помощь, несмотря на протесты Москвы.