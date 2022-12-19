Путин отменил наказание за негрубые нарушения в сфере атома на Запорожье

Путин до 2028 года отменил наказание за негрубые нарушения в сфере атома на Запорожье

Президент России Владимир Путин до 2028 года отменил административное наказание за негрубые нарушения норм и правил в сфере использования атомной энергии в Запорожской области. Подписанный главой государства документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно федеральному закону, к грубым нарушениям в сфере атома относятся те, которые привели к угрозе жизни и здоровью людей, а также экологии. Ответственность за остальные нарушения, совершенные с 30 сентября 2022 года, отменяется до 1 января 2028 года. Соответствующие поправки вносятся в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП).

Закон также вводит наказание за нарушение правил доступа и порядка подключения к магистральным газопроводам. Штраф для должностных лиц составит от 10 тысяч до 40 тысяч рублей, а для юридических - от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Повторное нарушение будет наказываться штрафом в размере от 40 тысяч до 50 тысяч рублей либо дисквалификацией на срок до трех лет для должностных лиц и штрафом от 600 тысяч до 1 миллиона рублей — для юридических.

Ранее стало известно, что глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Россию с официальным визитом. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он также заявил, что у Киева до сих пор отсутствует внятная позиция относительно создания защитной зоны на Запорожской атомной электростанции.