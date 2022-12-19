В МИД прокомментировали задержание Pussy Riot в Катаре

Посольство России в Катаре заявило, что не получало обращений по задержанию Pussy Riot

Российское диппредставительство не получало обращений о задержании группы Pussy Riot на финале чемпионата мира по футболу ни от местных катарских властей, ни от участников коллектива. Об этом ТАСС заявили сотрудники посольства МИД России в Катаре.

«Никто из Pussy Riot к нам не обращался. Официальное подтверждение от катарских властей к нам не поступало», — прокомментировала пресс-служба посольства. Они отметили, что узнали о задержании участников группы из СМИ.

Ранее стало известно, что служба безопасности Катара задержала участников панк-группы Pussy Riot, которые планировали устроить акцию на финальном матче ЧМ-2022 между Аргентиной и Францией.

Они планировали выбежать на футбольное поле, чтобы привлечь внимание к боевым действиям на Украине, заключению Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) и проблемам с правами женщин в Иране, где с сентября продолжаются протесты.