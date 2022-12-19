Россияне оценили свои карьерные перспективы

Более половины россиян негативно оценивают свои карьерные перспективы на 2023 год

Более половины россиян (52 процента) оценили свои карьерные перспективы на 2023 год как негативные. Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса сервиса HeadHunter, выдержки из которого приводит РИА Новости.

При этом каждый пятый (21 процент) настроен оптимистично и дает позитивный прогноз своему положению на рынке труда. Еще 14 процентов считают, что их положение останется стабильным, а остальные затруднились с ответом на подобный вопрос. Исследование проводилось с 1 по 14 декабря среди 4060 соискателей.

Судя по недавним результатам исследования сервиса «Работа.ру», большинство россиян (62 процента) считают, что самой перспективной в следующем году будет профессия IT-специалиста. Около 40 процентов назвали профессию инженера, а 38 процентов — врача.

По прогнозам Центробанка, в дальнейшем нехватка рабочей силы в России может нарастать. Как говорила глава регулятора Эльвира Набиуллина, в будущем году возможны не только исторически низкие уровни безработицы, но и рост зарплат.