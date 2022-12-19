Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:41, 19 декабря 2022Экономика

Россияне оценили свои карьерные перспективы

Более половины россиян негативно оценивают свои карьерные перспективы на 2023 год

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Более половины россиян (52 процента) оценили свои карьерные перспективы на 2023 год как негативные. Об этом свидетельствуют результаты недавнего опроса сервиса HeadHunter, выдержки из которого приводит РИА Новости.

При этом каждый пятый (21 процент) настроен оптимистично и дает позитивный прогноз своему положению на рынке труда. Еще 14 процентов считают, что их положение останется стабильным, а остальные затруднились с ответом на подобный вопрос. Исследование проводилось с 1 по 14 декабря среди 4060 соискателей.

Судя по недавним результатам исследования сервиса «Работа.ру», большинство россиян (62 процента) считают, что самой перспективной в следующем году будет профессия IT-специалиста. Около 40 процентов назвали профессию инженера, а 38 процентов — врача.

По прогнозам Центробанка, в дальнейшем нехватка рабочей силы в России может нарастать. Как говорила глава регулятора Эльвира Набиуллина, в будущем году возможны не только исторически низкие уровни безработицы, но и рост зарплат.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
В Хорватии назвали приоритетную цель ВС России на Украине
В Белом доме назвали причину отказа Байдена посещать Украину
Прокуратура признала законным возбуждение дела в отношении троих сотрудников МВД
Врач назвал опасные действия родителей при лечении ОРВИ у ребенка
Аксенов оценил заполняемость водохранилищ в Крыму
Почти 60 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы
Huawei закроет одно из российских подразделений
Шестеркин повторил достижение «Рейнджерс» 90-летней давности в НХЛ
Блогер установил виниры в Турции и стал объектом шуток в сети
Стало известно о работающей и сегодня дореволюционной электростанции
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.