В ЛНР попытались ввезти елочные игрушки с призывами убивать русских

Житель Северодонецка попытался ввезти в ЛНР елочные игрушки с призывами убивать русских

Житель Северодонецка попытался ввезти в Луганскую народную республику (ЛНР) елочные игрушки с призывами убивать русских. Об этом в понедельник, 19 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя спецслужб.

По данным агентства, правоохранители останавливали машины для плановой проверки, однако один из водителей остановленного автомобиля выглядел испуганным. Это насторожило сотрудников. Они осмотрели транспортное средство и нашли пакет с новогодними игрушками для елок. На них был нанесен текст, разжигающий межнациональную рознь.

Отмечается, что фигурант собирался повесить игрушки на елку около учебного заведения в центре Луганска. Провокация готовилась по заказу Центра информационно-психологических операций Украины.

Ранее стало известно, что в Энергодаре российские силовики нашли 300 противодесантных мин в украинских тайниках.