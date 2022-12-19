Лукашенко заявил о беспокойстве Запада из-за его частых встреч с Путиным

Президент Белоруссии Лукашенко рассказал об интенсивных контактах между Москвой и Минском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал об интенсивных контактах между Москвой и Минском. Его слова приводит РИА Новости.

Лукашенко заявил, что переговоры постоянно идут на уровне глав государств, правительств, регионов двух стран и руководителей предприятий. По словам белорусского лидера, он регулярно встречается с российским президентом Владимиром Путиным на международных площадках и в России. Регулярность их встреч даже вызывала беспокойство Запада.

«Перерыв визитов [Путина] в Минск вовсе не мешал нам быть в постоянном контакте. Даже наши западные так называемые партнеры очень беспокоились, что мы порой очень часто встречаемся», — сказал белорусский президент.

Ранее Лукашенко лично встретил Путина в аэропорту Минска. У самолета российского лидера ждали девушки в национальных костюмах с цветами, а также с хлебом и солью. Сообщается, что во Дворец Независимости главы государств уехали на одном автомобиле Aurus.