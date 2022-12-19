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06:02, 19 декабря 2022Россия

Минобороны показало тренировку российских военных в Белоруссии

Минобороны показало видео тренировки российских военных на полигонах в Белоруссии
СюжетМинобороны:

Российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск в Белоруссии, продолжают подготовку на полигонах республики. Кадры тренировки военных показало Минобороны России, видео опубликовано в Telegram-канале ТАСС.

Ранее Минобороны показало подготовку разведчиков Западного военного округа (ЗВО) на белорусских полигонах. На кадрах видны тренировки военных по боевому слаживанию и стрельбе.

Марина Совина
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