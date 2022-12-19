В Хорватии назвали приоритетную цель ВС России на Украине

Advance: американские ЗРК Patriot станут приоритетной целью для ВС России на Украине

Поставки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot Киеву станут приоритетной целью Вооруженных сил России на территории Украины. Такое предположение сделал журналист хорватского издания Advance Антун Роша.

Отмечается, что Patriot весьма сложны в управлении, и для обслуживания одной батареи необходимо 90 военных. Такого квалифицированного персонала на Украине нет, поэтому поставка систем не приведет к перелому ситуации в пользу Киева.

С первого дня появления данной техники на украинской территории она станет законной и приоритетной целью для ударов артиллерии и авиации России, пишет обозреватель. Кроме того, у российских военнослужащих появится возможность изучить их «вблизи».

Ранее о потенциальных поставках комплексов Patriot Украине высказывался координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. По его словам, в настоящий момент администрация президента США не может подтвердить сообщения о готовности передать ЗРК Киеву.