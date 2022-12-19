Бэйл попал в список худших футболистов чемпионата мира

Футболист сборной Уэльса Гарет Бэйл попал в список худших игроков чемпионата мира-2022

L’Equipe составила символическую сборную худших игроков чемпионата мира по футболу-2022. Список доступен на сайте издания.

В списке худших полузащитников оказался игрок сборной Уэльса Гарет Бэйл. Единственным нападающим в этой сборной стал Антони Контрерас из Коста-Рики. Худшим вратарем признали партнера Бэйла по команде Уэйна Хеннесси.

Также в список попали защитники Мэтти Кэш из Польши, Хоссейн Канаанизадеган из Ирана и Буалем Хухи из Катара. Среди полузащитников худшими оказались бельгиец Янник Карраско, датчанин Андреас Ольсен, сенегалец Крепен Диатта, поляки Крыстян Белик и Петр Зелиньски.

18 декабря Аргентина победила Францию в решающем матче турнира в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2. Бронзовые медали завоевали хорваты, обыгравшие марокканцев.