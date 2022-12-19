Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Салават Юлаев
1:2
Завершен
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
2:1
Завершен
ХК Сочи
Фонбет Чемпионат КХЛ
Динамо Мн
1:5
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нэшвилл Предаторз
Завтра
04:00 (Мск)
Эдмонтон Ойлерз
НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш
Завтра
05:00 (Мск)
Нью-Йорк Айлендерс
НХЛ - регулярный чемпионат
21:45, 19 декабря 2022Спорт

Бэйл попал в список худших футболистов чемпионата мира

Футболист сборной Уэльса Гарет Бэйл попал в список худших игроков чемпионата мира-2022

Фото: Heuler Andrey / Globallookpress.com

L’Equipe составила символическую сборную худших игроков чемпионата мира по футболу-2022. Список доступен на сайте издания.

В списке худших полузащитников оказался игрок сборной Уэльса Гарет Бэйл. Единственным нападающим в этой сборной стал Антони Контрерас из Коста-Рики. Худшим вратарем признали партнера Бэйла по команде Уэйна Хеннесси.

Также в список попали защитники Мэтти Кэш из Польши, Хоссейн Канаанизадеган из Ирана и Буалем Хухи из Катара. Среди полузащитников худшими оказались бельгиец Янник Карраско, датчанин Андреас Ольсен, сенегалец Крепен Диатта, поляки Крыстян Белик и Петр Зелиньски.

18 декабря Аргентина победила Францию в решающем матче турнира в Катаре. Основное время завершилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды забили еще по одному мячу. В серии пенальти сильнее оказалась Аргентина — 4:2. Бронзовые медали завоевали хорваты, обыгравшие марокканцев.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Кремль отреагировал на решение ЕС установить потолок цен на газ
В Минэнерго рассказали об ответе России на потолок цен на газ
Белоруссия оценила помощь России при попытке Запада лишить страну независимости
Россия поставила Белоруссии С-400 и ракетный комплекс «Искандер»
Стал известен средний бюджет москвичей на празднование Нового года
41-летний певец Крэйг Дэвид назвал причину отказа от романтических отношений
Бэйл попал в список худших футболистов чемпионата мира
Путин рассказал о поддержании контактов с лидерами других стран
Путин рассказал о невозможности удержаться от звонка лидеру Аргентины после ЧМ
Россия примет участие в расследовании нападения на главу Русского дома в ЦАР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.