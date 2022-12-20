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22:43, 20 декабря 2022Наука и техника

США заявили о достаточном количестве стратегических бомбардировщиков в США

Пентагон: у США хватает стратегических бомбардировщиков после приостановки полетов B-2

Фото: David McNew / Reuters

Несмотря на приостановку эксплуатации самолетов B-2, Соединенные Штаты располагают возможностями в сфере стратегической бомбардировочной авиации, достаточными для сдерживания. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, передает ТАСС.

«У нас есть B-52, которые могут нести как обычные, так и ядерные вооружения. Этого более чем достаточно», — отметил он. Представитель Пентагона подчеркнул, что у США есть широкий набор возможностей, особенно когда речь идет о стратегических бомбардировщиках.

Райдер также выразил уверенность, что у страны достаточно бомбардировщиков при необходимости, для участия в конфликтах.

Ранее Военно-воздушные силы (ВВС) США приостановили полеты всех 20 бомбардировщиков B-2 Spirit, которые являются самыми дорогими самолетами в мире, из-за проблем с безопасностью и происходящей по этому поводу проверкой. Длительность этой паузы неизвестна, поскольку каждый инцидент уникален, производится оценка рисков, чтобы минимизировать их в будущем, уточнила представитель ВВС Бет Дель Веккио.

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