Глава ФИФА предложил проводить чемпионаты мира чаще

Глава ФИФА Джанни Инфантино предложил проводить чемпионат мира каждые три года

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино предложил проводить чемпионаты мира чаще. Об этом сообщает Daily Mail.

Глава ФИФА выразил мнение, что мундиаль может проходить каждые три, а не четыре года. В таком случае в промежутке будут проводиться клубный чемпионат мира и континентальные турниры. Отмечается, что изменения буду возможны только после первенства планеты-2030, так как международный футбольный календарь на период с 2024 по 2030 год уже практически сформирован.

В 2021 году Инфантино предлагал рассмотреть возможность проведения чемпионата мира каждые два года. Однако Союз футбольных европейских ассоциаций и многие футбольные лиги, в том числе российская, выступили против этой инициативы. В итоге от реализации идеи отказались.

В 2022 году чемпионат мира прошел в Катаре. Мундиаль впервые проводился зимой. Победителем турнира стала сборная Аргентины.