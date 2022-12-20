Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
Спартак
Фонбет Чемпионат КХЛ
Легия
Сегодня
22:00 (Мск)
Галатасарай
Лига чемпионов ФИБА|Группа C. 6-й тур
Торонто Мэйпл Лифс
Завтра
03:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ - регулярный чемпионат
Каролина Харрикейнз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
Филадельфия Флайерз
Завтра
03:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - регулярный чемпионат
11:55, 20 декабря 2022Спорт

Легионер «Зенита» захотел покинуть российский клуб

Бразилец Клаудиньо захотел перейти из «Зенита» в «Палмейрас» из-за отсутствия еврокубков

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо захотел покинуть российский клуб. Об этом сообщает Goal.

25-летний легионер желает перейти в бразильский «Палмейрас» из-за отсутствия еврокубков. Отмечается, что клуб из Сан-Паулу уже ведет переговоры с петербуржцами. По информации источника, «Зенит» требует за Клаудиньо от 15 до 17 миллионов евро.

Клаудиньо присоединился к сине-бело-голубым в 2021 году и вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Его контракт с командой рассчитан до июня 2027 года.

28 февраля Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России пропустила чемпионат мира-2022.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Белоруссия договорилась с Россией о реструктуризации долга
Обнаружена причина распространенного побочного эффекта химиотерапии
В Грузии заподозрили Зеленского во вмешательстве во внутренние дела государства
Проект бюджета США на 2023 год исключил финансирование «Азова»
Пушилин освободил министра иностранных дел ДНР от должности
Легионер «Зенита» захотел покинуть российский клуб
Российского галериста Гельмана объявили в розыск
В «Голубом огоньке» появятся участники спецоперации и военкоры
Мощный взрыв коттеджа в российском регионе сняли на видео
Роспотребнадзор заявил о выявлении свиного гриппа в 86 регионах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.