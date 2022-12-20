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21:37, 20 декабря 2022Спорт

Легенда сборной России назвал главное разочарование ЧМ-2022

Александр Мостовой назвал сборную Бельгии главным разочарованием ЧМ-2022

Фото: John Sibley / Reuters

Легендарный футболист сборной России назвал команду, которая разочаровала его больше остальных на чемпионате мира-2022 в Катаре. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Экс-игрок заявил, что главным неудачником для него является сборная Бельгии. Он также отметил, что его также расстроили национальные команды Германии и Испании. «Но я остаюсь при своем мнении, что Германия по игре должна была выше подняться», — добавил Мостовой.

Бельгия и Германия на чемпионате мира в Катаре не смогли выйти из группы. Испания проиграла Марокко на стадии 1/8 финала.

Мундиаль завершился 18 декабря. В финале сборная Аргентины в серии пенальти одержала победу над Францией и в третий раз в истории стала чемпионом мира.

Алексей Гусев
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