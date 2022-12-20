Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:36, 20 декабря 2022Россия

Число пострадавших при обрушении строительных лесов в Подмосковье снова выросло

Медики сообщили о 16 пострадавших из-за обрушения строительных лесов в Краснознаменске

Фото: Прокуратура Московской области

Число пострадавших при обрушении строительных лесов в подмосковном Краснознаменске выросло до 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По словам собеседника агентства, состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжелое. Еще десять рабочих были отпущены на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось о росте числа пострадавших до 15.

Об обрушении строительных лесов на Краснознаменной улице стало известно 19 декабря. Из-за глубоких сугробов скорая помощь не смогла оперативно приехать к месту происшествия и прохожим пришлось заталкивать ее во двор руками.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В МИД России назвали число несправедливо осужденных в США россиян
Названы лучшие отели России в 2022 году
Супруги избежали банкротства и стали миллионерами благодаря черному коту
Казахстан примет десятый саммит Организации тюркских государств
Каждый четвертый москвич опоздал на работу из-за снегопада
Выявлен механизм регуляции воспаления
Зеленский призвал отпустить Саакашвили на лечение за границу
67-летняя пенсионерка погибла в ДТП на российской трассе
Менеджер Усика назвал сроки проведения боя с Фьюри
Zara начала создавать новые сайты для продажи товаров в России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.