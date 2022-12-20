Число пострадавших при обрушении строительных лесов в Подмосковье снова выросло

Медики сообщили о 16 пострадавших из-за обрушения строительных лесов в Краснознаменске

Число пострадавших при обрушении строительных лесов в подмосковном Краснознаменске выросло до 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По словам собеседника агентства, состояние пятерых пострадавших оценивается как тяжелое. Еще десять рабочих были отпущены на амбулаторное лечение.

Ранее сообщалось о росте числа пострадавших до 15.

Об обрушении строительных лесов на Краснознаменной улице стало известно 19 декабря. Из-за глубоких сугробов скорая помощь не смогла оперативно приехать к месту происшествия и прохожим пришлось заталкивать ее во двор руками.

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ.

