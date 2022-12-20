Пост Месси о победе на чемпионате мира собрал рекордное количество лайков

Пост Лионеля Месси о победе сборной Аргентины на ЧМ собрал рекордное количество лайков

Пост Лионеля Месси о победе сборной Аргентины на чемпионате мира по футболу 2022 года установил рекорд Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На данный момент пост футболиста собрал 56,7 миллиона лайков. Ранее рекорд социальной сети принадлежал фотографии яйца, опубликованной в 2019 году с подписью «Давайте установим мировой рекорд вместе и получим самый понравившийся пост в Instagram». Изображение оценили 56 миллионов пользователей.

Ранее пост Месси побил рекорд по лайкам среди спортсменов, принадлежавший Криштиану Роналду. 19 ноября португалец опубликовал фотографию с аргентинцем в рамках рекламной кампании Louis Vuitton. Под постом Роналду поставлено 42 миллиона лайков.

18 декабря Аргентина победила Францию в финале чемпионата мира в Катаре. В решающем матче Месси отметился реализованным одиннадцатиметровым в основное время, еще одним голом в дополнительное время и успешным ударом в серии пенальти.