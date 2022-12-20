Пассажиры выбросили попутчика из движущегося поезда за кражу телефона у женщины

The Times of India: в Индии пассажира выбросили из движущегося поезда за кражу телефона

В индийском штате Уттар-Прадеш пассажиры заподозрили мужчину в краже телефона, избили его и выбросили из движущегося поезда. Об этом сообщает The Times of India.

Инцидент произошел после того, как ехавшая в поезде женщина пожаловалась, что у нее пропал мобильный телефон. Подозрение в краже пало на одного из попутчиков. Пассажиры обыскали его и действительно нашли у него украденный телефон. После этого вора избивали в течение получаса, а затем вытолкнули из вагона.

Позже тело избитого мужчины нашли на рельсах. При падении с поезда он ударился головой о столб и погиб. Кроме того, у него была отрезана нога.

Благодаря видео, снятому во время избиения, полиция установила и арестовала человека, который выбросил вора из поезда. Его подозревают в убийстве. Личность погибшего все еще уточняется. «Несмотря на все наши усилия, мы не можем установить личность жертвы. Мы распространили его фотографии в соседних районах и ожидаем, что скоро добьемся результата», — заявил представитель полиции.

Ранее сообщалось, что в Великобритании состоялся суд над мужчиной, который избил родителей за то, что 40 лет назад они отправили его в школу-интернат. Учеба там якобы доставила ему нестерпимые страдания.