Глава банка «Открытие» рассказал о проблемах с юанем

Глава банка «Открытие» Задорнов рассказал о сложностях при замещении долларов юанем

Китайский юань остается единственной валютой, на которую россияне могут переходить с долларов и евро в своих сбережениях и уже понемногу переходят, однако этот процесс не стоит переоценивать, поскольку с такой заменой есть определенные проблемы. Об этом в интервью РБК рассказал глава банка «Открытие» Михаил Задорнов.

Он напомнил, что валюта не полностью конвертируема — есть внутрикитайский юань, есть внешний. При этом курсом валюты управляет даже не Народный банк, а Коммунистическая партия Китая (КПК), и как он будет двигаться, неизвестно. Если ситуация в китайской экономике ухудшится, а она уже чувствует себя не очень хорошо, то возможны все варианты.

Задорнов напомнил, что основной сложностью остается дефицит активов. По его словам, банк предлагает кредиты и облигации в юанях, также были сделаны первые размещения на сумму, эквивалентную 100 миллионам долларов, однако их сложно вкладывать.

«Не открою секрета, что китайские банки полностью соблюдают все санкционные ограничения, установленные американским Минфином. Например, они не работают с санкционными российскими банками», — подчеркнул глава «Открытия». Он добавил, что такая ситуация влияет на свободу расчетов и движение юаневых платежей между банками двух стран.

Задорнов предположил, что в будущем задачу тем или иным образом удастся решить при помощи центробанков дружественных стран — Индии, Вьетнама и ряда других. Причем сначала механизм должен быть отработан для банков и крупнейших торговых организаций, а потом уже его можно расширять на физических лиц.

В том же интервью банкир предупредил, что падение добычи нефти в России может оказаться сильнее, чем ожидается, а рубль на этом фоне откатится к уровню 85 рублей за доллар.