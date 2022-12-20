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08:01, 20 декабря 2022Мир

США обвинили ООН в уступчивости российским угрозам

США обвинили ООН в уступчивости российским угрозам из-за расследования по иранским БПЛА

США обвинили Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в уступчивости российским угрозам из-за хода расследования передачи Ираном беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление заместителя посла Соединенных Штатов в организации Роберта Вуда.

«Мы сожалеем, что ООН не провела нормального расследования этого нарушения. Мы разочарованы тем, что Секретариат, очевидно, поддавшись угрозам России, не выполнил мандат на расследование, который дал ему Совет [Безопасности ООН]», — отметил дипломат.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя призвал Секретариат организации не поддаваться давлению стран Запада и не участвовать в «расследовании» в рамках резолюции 2231 якобы имевших место случаев применения Россией иранских беспилотников. По его мнению, секретариату организации не следует идти на нарушение Устава. Постпред назвал ничтожными с юридической точки зрения любые результаты «псевдорасследований».

Иран ответил на обвинения Запада о передаче беспилотников России. По словам постпреда республики при ООН Амира Саида Иравани, передача Москве беспилотников не запрещена резолюцией 2231 СБ ООН.

В конце августа стало известно, что Иран отправил в Россию беспилотники — предположительно, Mohajer-6 и Shahed. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Москве неизвестно о соглашении двух стран о производстве БПЛА.

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Анжелика Бережная
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