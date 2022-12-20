Тренер «Вашингтона» высказался о желании Овечкина догнать Хоу в гонке снайперов

Тренер «Вашингтона» Лавиолетт заявил, что желание Овечкина обойти Хоу видно в его глазах

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Питер Лавиолетт высказался о положении капитана Александра Овечкина в гонке снайперов лиги. Его слова передает The Washington Post.

Лавиолетт заявил, что желание россиянина обойти занимающего второе место канадца Горди Хоу заметно. «Он смотрит на тебя, и ты видишь это в его глазах», — отметил тренер.

Ранее сообщалось, что Овечкин встретился с сыновьями Хоу Марком и Марти. Братья посетили матч «Вашингтона» и «Детройт Ред Уингс», в котором форвард, забросив шайбу, мог выйти на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги и сравняться с их отцом. После матча россиянин, не поразивший ворота соперников, подарил сыновьям Хоу клюшки с автографами.

Овечкин имеет лучший показатель по заброшенным шайбам среди европейских игроков НХЛ. В списке лучших снайперов лиги он занимает третье место с 800 заброшенными шайбами и отстает от Хоу на один гол. Возглавляет список Уэйн Гретцки, который поразил ворота соперников 894 раза.