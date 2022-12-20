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09:29, 20 декабря 2022Спорт

Овечкин сделал подарок сыновьям Хоу

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин подарил сыновьям Горди Хоу клюшки с автографами

Фото: David W Cerny / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» встретился с сыновьями канадского игрока Горди Хоу Марком и Марти. Об этом сообщается в Twitter команды.

Братья посетили матч «Вашингтона» и «Детройт Ред Уингс», в котором Овечкин, забросив шайбу, мог выйти на второе место в списке лучших снайперов в истории лиги и сравняться с их отцом. После матча россиянин, не поразивший ворота соперников, подарил сыновьям Хоу клюшки с автографами.

Встреча завершилась победой «Вашингтона» в овертайме со счетом 4:3. Овечкин отметился результативной передачей.

Ранее Овечкин рассказал о свей коллекции. «У меня есть фото с Горди и его автографом на стене дома? Это, вероятно, главная вещь в моей коллекции», — поделился он.

Овечкин имеет лучший показатель по заброшенным шайбам среди европейских игроков НХЛ. В списке лучших снайперов лиги он занимает третье место (800 заброшенных шайб) и отстает от Хоу на один гол. Возглавляет список Гретцки, который поразил ворота соперников 894 раза.

Дарья Коршунова
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