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07:37, 20 декабря 2022Спорт

Овечкин назвал главную вещь в своей коллекции

Александр Овечкин назвал фотографию с автографом Горди Хоу главной вещью в своей коллекции

Фото: Jamie Sabau-USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин назвал главные вещи своей коллекции. Его слова приведены в Twitter клуба.

«У меня есть фото с Горди и его автографом на стене дома? Это, вероятно, главная вещь в моей коллекции», — поделился Овечкин. Россиянин добавил, что также у него есть фото с [баскетболистами] Коби Брайантом, Майклом Джорданом, клюшки Уэйна Гретцки и Марио Лемье.

19 декабря Овечкина признали первой звездой недели в регулярном чемпионате НХЛ. Он принял участие в трех матчах и набрал пять очков. Россиянин оформил хет-трик и отдал результативную передачу в игре против «Чикаго Блэкхорс», а также отметился пасом во встрече с «Даллас Старс».

Овечкин имеет лучший показатель по заброшенным шайбам среди европейских игроков НХЛ. В списке лучших снайперов лиги он занимает третье место и отстает от Хоу на один гол. Возглавляет список Гретцки, на счету которого 894 заброшенные шайбы.

Дарья Коршунова
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