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21:12, 20 декабря 2022Силовые структуры

Прокуратура выбрала наказание для рыбинского маньяка

Прокуратура попросила для рыбинского маньяка Молчанова пожизненное лишение свободы

Кадр: СК РФ

Гособвинитель запросил пожизненное лишение свободы для Виталия Молчанова, также известного как рыбинский маньяк, обвиняемого в убийстве двух девочек. Об этом РИА Новости сообщили в прокуратуре Ярославской области.

20 декабря состоялись прения по уголовному делу, 23 декабря подсудимому будет предоставлено последнее слово.

Молчанова судят за убийство несовершеннолетних с особой жестокостью, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера. В ходе предварительных слушаний было прекращено уголовное преследование по статье 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших») в связи с истечением двухлетнего срока давности. Преступление является нетяжким.

В октябре обвиняемый полностью признал вину.

В Рыбинске были убиты сестры 8 и 13 лет в сентябре 2020 года, их тела обнаружила мать, вернувшись с работы. В преступлении был заподозрен сожитель женщины. Она познакомилась с 40-летним Молчановым в интернете и через месяц переехала к нему из другого города вместе с дочерями. Мужчину задержали, он признался в убийстве детей. В 2009 году он в Екатеринбурге зарезал и расчленил свою 35-летнюю знакомую, а также пытался изнасиловать ее соседку. В июле 2010 года его приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В 2019 году Молчанов освободился из мест лишения свободы.

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Марина Совина
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