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17:38, 20 декабря 2022Спорт

В Международной федерации настольного тенниса задумались о допуске россиян

Международная федерация настольного тенниса рассмотрит вопрос о допуске россиян

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Международной федерации настольного тенниса (ITTF) задумались о смягчении санкций в отношении российских и белорусских игроков. Об этом сообщается на сайте организации.

В начале следующего года ITTF проведет заседание с участием специально созданной рабочей группы, которая рассмотрит вопрос о пересмотре ранее принятых мер. Уточняется, что речь будет идти о возможном допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям без национальных флагов и гимнов.

В ITTF подчеркнули, что решили рассмотреть вопрос о целесообразности текущих запретов после того, как 9 декабря узнали позицию саммита МОК, на котором высказывались подобные идеи.

2 марта Международная федерация настольного тенниса (ITTF) отстранила россиян и белорусов от турниров под эгидой организации. Уточнялось, что санкции будут действовать до дальнейшего уведомления.

Алексей Гусев
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