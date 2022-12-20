Блогеры прополоскали рот кокосовым маслом ради отбеливания зубов и поделились результатом

Блогеры нашли неожиданный способ отбелить зубы в домашних условиях и поделились результатом с подписчиками. На ролики, появившиеся на платформе TikTok, обратили внимание в Medialeaks.

По информации издания, в сети обрели популярность видео, на которых юзеры полощут рот кокосовым маслом каждый день на протяжении нескольких недель, чтобы с его помощью отбелить зубы. По их словам, данная практика также помогает вывести токсины из организма, улучшить состояние эмали и освежить дыхание.

Так, одна из участниц флешмоба и инструктор по йоге Мел рассказала, что ввела указанную привычку в свою рутину, чтобы улучшить здоровье десен и избавиться от вредных бактерий в полости рта. На размещенных кадрах инфлюэнсерша берет ложку упомянутого продукта и полоскает им рот в течение 10 минут, после чего чистит зубы привычным способом. В конце блогерша улыбнулась и рассказала, что метод уменьшил рецессию ее десен.

Другая пользовательница сети также протестировала способ и показала зрителям результат проведенной процедуры. Выяснилось, что ее зубы стали светлее на несколько тонов после первого полоскания. «Когда мой стоматолог спрашивает, почему они у меня такие белые», — подписала она публикацию.

Однако третья блогерша, которая тоже испробовала на себе модный тренд, не заметила разницу в оттенке зубов до и после применения масла. Героиня материала призналась, что вскоре решила бросить затею, чтобы не тратить лишнее время.

В августе россиянка увеличила губы без инъекций и запустила новый тренд. Согласно технике, необходимо было сомкнуть губы, провести по контуру карандашом и после этого закрасить их помадой или блеском.