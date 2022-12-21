Путин выразил уверенность в достижении всех целей Минобороны

Президент Путин заявил, что не сомневается в достижении всех целей Минобороны

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что все цели страны и Минобороны в частности будут достигнуты. Об этом он заявил во время расширенного заседания коллегии Минобороны. Трансляцию ведет Telegram-канал Кремля.

«Вся страна смотрит на Вооруженные силы России, желает вам успехов, удачи. (...) И мы не сомневаемся в достижении всех результатов, которые нами сформулированы. Я не сомневаюсь, что все цели, которые мы перед собой поставим, будут безусловно достигнуты», — сказал глава государства.

Ранее Путин пообещал обеспечить безопасность граждан на всех территориях страны, в том числе и новых. Он также подчеркнул, что российские солдаты, офицеры и сержанты мужественно и стойко сражаются за Россию, шаг за шагом выполняя поставленные задачи специальной военной операции на Украине.

24 февраля президент президент России объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).