Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Барыс
Сегодня
16:30 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Металлург Мг
Сегодня
17:00 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ньюкасл Юнайтед
1:0
Завершен
Борнмут
Англия - Кубок лиги|1/8 финала
Манчестер Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Бёрнли
Англия - Кубок лиги|1/8 финала
13:52, 21 декабря 2022Спорт

Сборная Марокко пожертвовала все призовые за чемпионат мира-2022

Сборная Марокко пожертвовала все призовые за чемпионат мира-2022 бедным соотечественникам

Фото: Robert Michael / dpa / Globallookpress.com

Сборная Марокко по футболу пожертвовала все призовые за чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом в Twitter написал журналист Халед Бейдун.

Бейдун рассказал, что деньги пойдут на помощь бедным соотечественникам. Сумма бонусов за выступление команды на турнире составила 25 миллионов долларов.

15 декабря полузащитник сборной Марокко Хаким Зиеш пожертвовал все призовые за чемпионат мира-2022. Футболист не берет денег за выступление за национальную команду с 2015 года. Все доходы от игр он жертвует на благотворительность.

Сборная Марокко дошла до полуфинала чемпионата мира-2022, где уступила французам со счетом 0:2. До этого африканская команда никогда в истории не добиралась до этой стадии турнира. В матче за третье место марокканцы проиграли хорватам со счетом 1:2.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Собянин высказался о возможности проведения митингов в Москве
Предсказано значительное повышение стоимости отдыха в Турции для россиян
В Финляндии выдвинули ЕС требование из-за санкций против России
Командир «Ахмата» рассказал о ежедневном отступлении ВСУ в Донбассе
Военкор сообщил об обстреле Херсонской области
Альбом Оксимирона «Красота и уродство» попал в мировой топ-10 лучших пластинок
Во Франции оценили возможность тотальной войны в Европе
В Энергодаре прогремели взрывы
Готовивший госпереворот житель Казахстана оказался бывшим силовиком
Российский разведчик рассказал о важном для бойцов в зоне СВО оборудовании
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.