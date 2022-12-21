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11:51, 21 декабря 2022Россия

Матвиенко оценила вероятность скорых переговоров с Украиной

Спикер СФ Матвиенко заявила, что не видит предпосылок для скорых переговоров с Украиной

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Предпосылок для переговоров с Украиной в ближайшее время нет, так как говорить в Киеве не с кем. Так вероятность скорых переговоров между Москвой и Киевом оценила спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

«Я вам честно скажу свое мнение: я не вижу сегодня предпосылок для того, чтобы в ближайшее время состоялись переговоры [с официальным Киевом]. Не о чем и не с кем», — сказала она на пресс-конференции по итогам осенней парламентской сессии.

Матвиенко уточнила, что не видит возможности вести переговоры с властями Украины, которые убеждают Россию в «отсутствии всякого понимания реальности». При этом, по словам спикера СФ, в Киеве нет самостоятельных политиков, так как повестку им формирует «вашингтонский обком».

15 декабря официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва готова обсуждать урегулирование украинского кризиса. По словам Захаровой, такие обсуждения будут возможны, если Россия получит «реальные, а не придуманные предложения», которые будут учитывать интересы страны.

В конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что на данном этапе переговоры двух стран невозможны из-за позиции Киева. «Специальная военная операция продолжается», — отмечал тогда он.

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Полина Матюхина
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