Стало известно о договоренности Месси и руководства ПСЖ о продлении контракта

Le Parisien: Лионель Месси достиг договоренности с руководством ПСЖ о продлении контракта

Аргентинский нападающий Лионель Месси достиг договоренности с руководством «Пари Сен-Жермен» о продолжении сотрудничества. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации издания, форвард намерен продлить контракт с клубом как минимум до 2024 года. Переговоры шли на протяжении трех месяцев, а полного согласия стороны достигли в начале декабря во время чемпионата мира в Катаре. Отмечается, что точный срок и сумма нового соглашения еще не установлены. Эти вопросы обсудят с игроком по окончании его отпуска на встрече с владельцами ПСЖ.

Ранее в среду, 21 декабря, появилась информация, что футболист останется в парижской команде с вероятностью 90 процентов. Однако допускается вариант возвращения в «Барселону» в случае, если ПСЖ не сможет предложить форварду новый контракт из-за финансового фэйр-плей.

Месси подписал соглашение с ПСЖ в августе 2021 года. До этого он всю карьеру выступал за «Барселону», в составе которой десять раз выиграл чемпионат Испании и четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Контракт форварда с французским клубом рассчитан до июня 2024 года с опцией продления на один сезон.